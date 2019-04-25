Аварийная электропроводка привела к пожару в орловской глубинке
Аварийная электропроводка привела к пожару в орловской глубинке. Совмещенное строение бани, гаражей и хозпостроек загорелось в городе Малоархангельске ночью 24 апреля.
- В результате пожара постройка сгорела на площади 58 квадратных метров, кровля обрушилась. От огня спасен жилой дом, - сообщили «КП» в ГУ МЧС России по Орловской области.
Размер ущерба устанавливается. Пострадавших нет.
Всего за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 85 раз, из них – 76 выездов на ликвидацию возгораний, большая часть которых приходится на горение сухой травы и мусора и шесть – на различные происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU
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