СЕГОДНЯ 12:15 2019-04-25T12:15:10+03:00

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Аварийная электропроводка привела к пожару в орловской глубинке. Совмещенное строение бани, гаражей и хозпостроек загорелось в городе Малоархангельске ночью 24 апреля.

- В результате пожара постройка сгорела на площади 58 квадратных метров, кровля обрушилась. От огня спасен жилой дом, - сообщили «КП» в ГУ МЧС России по Орловской области.

Размер ущерба устанавливается. Пострадавших нет.

Всего за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 85 раз, из них – 76 выездов на ликвидацию возгораний, большая часть которых приходится на горение сухой травы и мусора и шесть – на различные происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU