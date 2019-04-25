2019-04-25T11:45:53+03:00
Общество

На Орловщине приступили к ремонту аварийного моста через реку Цон

Поврежденная часть конструкции уже демонтирована
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
Фото с сайта ОНФФото с сайта ОНФ
Изменить размер текста:

На Орловщине приступили к ремонту аварийного моста через реку Цон. Подрядчик начал работы после тревожного сигнала местных активистов. Мост был отмечен на«Карте убитых дорог», после чего Губернатор поручил правительству отремонтировать разрушающийся мост.

- Работы идут, аварийная часть моста демонтирована. В проекте запланировано расширение дорожной полосы до 10 метров. К 1 декабря подрядчик должен завершить работы на объекте, - рассказали «КП» общественники.

Напомним, об аварийном состоянии моста активисты узнали от местных жителей в июле 2018 года. Еще тогда обвалилась одна из несущих плит и пропускная способность моста стала меньше.

По мнению активистов, ремонт нельзя откладывать. Тяжелый транспорт перемещается тут регулярно. Есть риск, что и другие конструкции моста обрушатся. Помимо этого, через мост идет движение пассажирского транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Орле автобус не поделил проезжую часть с легковушкой
До 29 апреля в Орле восстановят освещение на бульваре Победы
На погашение кредиторской задолженности орловское ТТП получит 10 миллионов рублей
В Орле покрасят ограждения подвесного моста в Детском парке
Орловцев приглашают в ряды волонтеров на шествие Бессмертного полка
В Орле согласуют графики дорожных работ на центральных улицах
В Орле изменилась дата открытия памятника пожарным и спасателям
В Орле студенты представили свои лучшие разработки на ярмарке инициатив
На Орловщине стартовал автопробег памяти Победы в Великой Отечественной войне
В Орле из пожара спасли жителя общежития
В Орле на 9 мая Бессмертный полк пройдет по новому маршруту
Какой в Орле станет площадь Содружества после реконструкции
Аварийная электропроводка привела к пожару в орловской глубинке
ФК "Орел" сыграет с калужским "Космонавтом"
В Орле на Пасху общественный транспорт будет ходить до кладбищ
ФК "Орел
В Орле прошел этап исторической эстафеты «Дорога памяти»
«Президентские состязания»: в Орловской области пройдет этап Всероссийских соревнований школьников
В Орле прошел конкурс «Читай, Россия!»
На Орловщине пожарные инспекторы проводят инструктажи со служителями храмов
В Орле остается проблема с перенакоплением отходов в частном секторе
В Орле просят откликнуться очевидцев ДТП с фурой и юной велосипедисткой
УКХ Орла намерено взыскать штрафы за ремонт моста Дружбы через суд
Волонтеры сохраняют память о победе