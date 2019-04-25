СЕГОДНЯ 11:45 2019-04-25T11:45:53+03:00

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На Орловщине приступили к ремонту аварийного моста через реку Цон. Подрядчик начал работы после тревожного сигнала местных активистов. Мост был отмечен на«Карте убитых дорог», после чего Губернатор поручил правительству отремонтировать разрушающийся мост.

- Работы идут, аварийная часть моста демонтирована. В проекте запланировано расширение дорожной полосы до 10 метров. К 1 декабря подрядчик должен завершить работы на объекте, - рассказали «КП» общественники.

Напомним, об аварийном состоянии моста активисты узнали от местных жителей в июле 2018 года. Еще тогда обвалилась одна из несущих плит и пропускная способность моста стала меньше.

По мнению активистов, ремонт нельзя откладывать. Тяжелый транспорт перемещается тут регулярно. Есть риск, что и другие конструкции моста обрушатся. Помимо этого, через мост идет движение пассажирского транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU