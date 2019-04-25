ФК "Орел" сыграет с калужским "Космонавтом"
Болельщиков приглашают на матч 27 апреля
.Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В субботу, 27 апреля, на центральном стадионе имени Ленина состоится матч между футбольным клубом «Орел» и калужским «Космонавтом». Соревнования пройдут в рамках третьего дивизиона первенства СФФ «Центр».
- Все мы должны прийти на матч и гнать команду вперёд, не жалея голосовых связок! Команде необходима наша поддержка! Вылезайте из своих нор, пора напомнить о себе! – призывают жителей города болельщики «Орла».
Матч пройдет на основном поле. Вход свободный.
КОГДА? ГДЕ?
27 апреля в 13:00
Стадион имени Ленина
ИСТОЧНИК KP.RU