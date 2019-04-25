2019-04-25T11:00:44+03:00
Спорт

ФК "Орел" сыграет с калужским "Космонавтом"

Болельщиков приглашают на матч 27 апреля
Наталья Меркулова
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..Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В субботу, 27 апреля, на центральном стадионе имени Ленина состоится матч между футбольным клубом «Орел» и калужским «Космонавтом». Соревнования пройдут в рамках третьего дивизиона первенства СФФ «Центр».

- Все мы должны прийти на матч и гнать команду вперёд, не жалея голосовых связок! Команде необходима наша поддержка! Вылезайте из своих нор, пора напомнить о себе! – призывают жителей города болельщики «Орла».

Матч пройдет на основном поле. Вход свободный.

КОГДА? ГДЕ?

27 апреля в 13:00

Стадион имени Ленина

ИСТОЧНИК KP.RU

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