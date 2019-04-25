СЕГОДНЯ 10:59 2019-04-25T11:00:17+03:00

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В Орле на Пасху общественный транспорт будет ходить до кладбищ. По традиции также увеличат количество автобусов на маршрутах. Об этом сообщили чиновники на рабочем совещании в городской администрации 24 апреля.

Так, до Наугорского кладбища проследуют автобусы маршрутов: № 3 «Ливенская АЗС — Госуниверситет-УНПК», № 4 «Улица Алроса — Госуниверситет-УНПК», № 14 «Улица Планерная — Наугорское кладбище», № 24 «Санаторий «Лесной» — Наугорское кладбище» через улицу 1-ю Посадскую, № 27 «Санаторий «Лесной» — Наугорское кладбище» через улицу Герцена.

До Иоано-Богословского кладбища будет курсировать маршрут № 5 «Мегакомплекс ГРИНН — поселок Булгаково». Пять автобусов будут ходить по дополнительному маршруту «улица 1-я Посадская — Лужковское кладбище». График будет следующий: с остановки дачных маршрутов «1-я Посадская» автобусы будут выходить в 8.25, 8.45, 9.00, 9.15, 9.25, 9.35, 9.45, 10.00, 10.15, 10.25, 10.35, 10.45, 11.00, 11.15, 11.25, 11.35, 11.45, 12.00, 12.15, 12.25, 12.35, 12.45, 13.00, 13.15, 13.25, 13.35, 13.45, 14.00, 14.15, 14.25, 14.35, 14.45, 15.00. Отправляться от кладбища автобусы будут в 8.55, 9.15, 9.30, 9.45, 9.55, 10.05, 10.15, 10.30, 10.45, 10.55, 11.05, 11.15, 11.30, 11.45, 11.55, 12.05, 12.15, 12.30, 12.45, 12.55, 13.05, 13.15, 13.30, 13.45, 13.55, 14.05, 14.15, 14.30, 14.45, 14.55, 15.05, 15.15, 15.30.

ИСТОЧНИК KP.RU