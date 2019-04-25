В Орле прошел этап исторической эстафеты «Дорога памяти»

СЕГОДНЯ 10:22 2019-04-25T10:53:46+03:00

В рамках памятного события, организованного Следственным Комитетом России, частичку орловской земли отправят в Москву и поместят в капсулу

Изменить размер текста: A A

В Орле прошел региональный этап героико-исторической эстафеты, организованной Следственным комитетом Российской Федерации, «Дорога памяти». Она посвящена 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Памятный митинг состоялся накануне, 24 апреля, в сквере Танкистов.

В рамках мероприятия частичку орловской земли поместили в кисет. Ее благословил митрополит Тихон. После этого землю передадут в Москву и поместят в специальную капсулу.

- Всем нам необходимо свято хранить память о героизме советского народа, делать все возможное для укрепления в сознании молодежи истинной истории подвига защитников Родины в суровые годы Великой Отечественной войны. Каким будет наше будущее, во многом зависит от становления юных умов, их нравственных ориентиров, их отношения к истории, - отметил Анатолий Щуров, руководитель СУ СК РФ по Орловской области.

В завершение мероприятия участники митинга почтили минутой молчания память погибших в борьбе с фашизмом, после чего возложили цветы к Вечному огню.

ИСТОЧНИК KP.RU