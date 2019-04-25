«Президентские состязания»: в Орловской области пройдет этап Всероссийских соревнований школьников

СЕГОДНЯ 09:13 2019-04-25T09:13:04+03:00

Команды-победители бесплатно поедут отдыхать в Туапсе на месяц

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С 6 по 7 мая в Мценске пройдет Первенство Орловской области среди школьников «Президентские состязания». Торжественный парад открытия состоится 6 мая в 14.00 в Детском оздоровительном центре «Юбилейный».

Участниками соревнований станут учащиеся восьмых классов сельских и городских школьных команд, победивших в муниципальном этапе состязаний в Орле, Мценске, Ливнах, а также Краснозоренском, Мценском, Орловском районах.

- Спортивные состязания пройдут в форме спортивного многоборья и эстафетного бега, а также теоретических и творческих конкурсов, - сообщили «КП» организаторы.

Главным судей соревнований выступит старший тренер орловской спортивной школы Олимпийского резерва №3 Людмила Гоголевская.

Начало соревнований 6 мая в 10:00 в школе №9 города Мценска.

ИСТОЧНИК KP.RU