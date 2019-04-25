2019-04-25T09:10:33+03:00
Звезды

В Орле прошел конкурс «Читай, Россия!»

Молодые чтецы выступили экспромтом на театральной сцене и поразили публику своими перевоплощениями
Наталья Меркулова
Поделиться:
..Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

Во вторник, 23 апреля, в театре Тургенева прошел конкурс чтецов, организованный совместно с библиотекой Бунина. На Малую сцену в этот день вышли почти двадцать студентов орловских вузов и Мезенского педагогического колледжа.

Подготовиться заранее у ребят возможности не было. Какое произведение читать – решал жребий. Время на подготовку всего 10 минут, а далее под аплодисменты – на сцену.

. Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

.Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

От участников требовалось не просто прочитать текст, но и сыграть его. В итоге на сцене произошло настоящее перевоплощение: герои современных произведений и всем знакомой классики сорвали бурю аплодисментов.

-Я в восторге от этого мероприятия! Ребята превосходно прочитали и прожили монологи своих героев на сцене, - поделилась с «КП» Валентина Ермолина, педагог Орловского института культуры.

. Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

.Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Победителем конкурса стала студентка ОГИК Елизавета Рыбянцова. Второе место разделили Кирилл Чаплыгин и Александра Коваленко, третье - Илья Благовидов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Орле покрасят ограждения подвесного моста в Детском парке
Орловцев приглашают в ряды волонтеров на шествие Бессмертного полка
В Орле согласуют графики дорожных работ на центральных улицах
В Орле изменилась дата открытия памятника пожарным и спасателям
В Орле студенты представили свои лучшие разработки на ярмарке инициатив
На Орловщине стартовал автопробег памяти Победы в Великой Отечественной войне
В Орле из пожара спасли жителя общежития
В Орле на 9 мая Бессмертный полк пройдет по новому маршруту
Какой в Орле станет площадь Содружества после реконструкции
Аварийная электропроводка привела к пожару в орловской глубинке
На Орловщине приступили к ремонту аварийного моста через реку Цон
ФК "Орел" сыграет с калужским "Космонавтом"
В Орле на Пасху общественный транспорт будет ходить до кладбищ
ФК "Орел
В Орле прошел этап исторической эстафеты «Дорога памяти»
«Президентские состязания»: в Орловской области пройдет этап Всероссийских соревнований школьников
На Орловщине пожарные инспекторы проводят инструктажи со служителями храмов
В Орле остается проблема с перенакоплением отходов в частном секторе
В Орле просят откликнуться очевидцев ДТП с фурой и юной велосипедисткой
УКХ Орла намерено взыскать штрафы за ремонт моста Дружбы через суд
Волонтеры сохраняют память о победе