В Орле прошел конкурс «Читай, Россия!»

СЕГОДНЯ 09:09 2019-04-25T09:10:33+03:00

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Во вторник, 23 апреля, в театре Тургенева прошел конкурс чтецов, организованный совместно с библиотекой Бунина. На Малую сцену в этот день вышли почти двадцать студентов орловских вузов и Мезенского педагогического колледжа.

Подготовиться заранее у ребят возможности не было. Какое произведение читать – решал жребий. Время на подготовку всего 10 минут, а далее под аплодисменты – на сцену.

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

От участников требовалось не просто прочитать текст, но и сыграть его. В итоге на сцене произошло настоящее перевоплощение: герои современных произведений и всем знакомой классики сорвали бурю аплодисментов.

-Я в восторге от этого мероприятия! Ребята превосходно прочитали и прожили монологи своих героев на сцене, - поделилась с «КП» Валентина Ермолина, педагог Орловского института культуры.

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Победителем конкурса стала студентка ОГИК Елизавета Рыбянцова. Второе место разделили Кирилл Чаплыгин и Александра Коваленко, третье - Илья Благовидов.

ИСТОЧНИК KP.RU