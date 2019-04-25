В Орле прошел конкурс «Читай, Россия!»
Во вторник, 23 апреля, в театре Тургенева прошел конкурс чтецов, организованный совместно с библиотекой Бунина. На Малую сцену в этот день вышли почти двадцать студентов орловских вузов и Мезенского педагогического колледжа.
Подготовиться заранее у ребят возможности не было. Какое произведение читать – решал жребий. Время на подготовку всего 10 минут, а далее под аплодисменты – на сцену.
.Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
От участников требовалось не просто прочитать текст, но и сыграть его. В итоге на сцене произошло настоящее перевоплощение: герои современных произведений и всем знакомой классики сорвали бурю аплодисментов.
-Я в восторге от этого мероприятия! Ребята превосходно прочитали и прожили монологи своих героев на сцене, - поделилась с «КП» Валентина Ермолина, педагог Орловского института культуры.
.Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Победителем конкурса стала студентка ОГИК Елизавета Рыбянцова. Второе место разделили Кирилл Чаплыгин и Александра Коваленко, третье - Илья Благовидов.
ИСТОЧНИК KP.RU