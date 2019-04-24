На Орловщине пожарные инспекторы проводят инструктажи со служителями храмов
На Орловщине пожарные инспекторы проводят инструктажи со служителями храмов. Профилактическая работа стартовала в преддверии празднования Пасхи. В ходе осмотров инспекторы проверяют противопожарное состояние храмов.
Такое мероприятие уже провели в Краснозоренском и Новодеревеньковском районах Орловской области. Особое внимание пожарные уделили вопросам безопасности и провели инструктажи на случаи ЧС с настоятелями и персоналом религиозных учреждений.
- Храмы, в которых пройдут праздничные богослужения, прошли проверку. Эвакуационные пути и огнетушители находятся в удовлетворительном противопожарном состоянии, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
Сотрудники МЧС будут дежурить в церквях также и в день праздника.
ИСТОЧНИК KP.RU