2019-04-24T17:00:23+03:00
Общество

На Орловщине пожарные инспекторы проводят инструктажи со служителями храмов

Профилактическая работа стартовала в преддверии празднования Пасхи
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото: ГУ МЧС России по Орловской областиФото: ГУ МЧС России по Орловской области
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На Орловщине пожарные инспекторы проводят инструктажи со служителями храмов. Профилактическая работа стартовала в преддверии празднования Пасхи. В ходе осмотров инспекторы проверяют противопожарное состояние храмов.

Такое мероприятие уже провели в Краснозоренском и Новодеревеньковском районах Орловской области. Особое внимание пожарные уделили вопросам безопасности и провели инструктажи на случаи ЧС с настоятелями и персоналом религиозных учреждений.

- Храмы, в которых пройдут праздничные богослужения, прошли проверку. Эвакуационные пути и огнетушители находятся в удовлетворительном противопожарном состоянии, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Сотрудники МЧС будут дежурить в церквях также и в день праздника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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