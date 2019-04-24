2019-04-24T16:14:23+03:00
Общество

В Орле остается проблема с перенакоплением отходов в частном секторе

Выходом из ситуации чиновники видят установку дополнительных контейнеров или увеличение частоты вывоза мусора
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В Орле остается проблема с перенакоплением отходов в частном сектореВ Орле остается проблема с перенакоплением отходов в частном сектореФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В Орле остается проблема с перенакоплением отходов в частном секторе. Все проблемы в Железнодорожном районе точечно проинспектировал глава городской администрации Александр Муромский во время традиционного объезда.

Как сообщил начальник территориального управления Юрий Тарасов, изменения происходят в лучшую сторону, особенно после субботника. Но ситуация с перенакоплением контейнеров все еще такова. Например, по адресу улица Пушкина, 73 не хватает дополнительного контейнера для сбора крупногабаритного мусора. Пока проблему решают в ручном режиме.

В ответ Муромский поручил «Зеленой роще» увеличить частоту вывоза мусора или установить несколько контейнеров. По информации представителя УК, в частном секторе должен стоять контейнер для крупногабаритных отходов, и согласно нормам СанПина, этот класс отходов должен вывозиться раз в неделю.

Проблема с определением радиуса места погрузки в Орле также начала проясняться. Уже сейчас «Зеленая роща» подписывает новые контракты на уборку места погрузки радиусом 3 метра. Такие договоры уже подписали ООО «Экотексити» и ООО «Чистый город».

ИСТОЧНИК KP.RU

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