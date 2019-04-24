2019-04-24T16:04:37+03:00
Происшествия

В Орле просят откликнуться очевидцев ДТП с фурой и юной велосипедисткой

18 апреля большегруз сбил девочку на перекрестке Степана Разина и Московской
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: региональная ГосавтоинспекцияФото: региональная Госавтоинспекция
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В Орле региональная Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев ДТП с участием фуры и юной велосипедистки. Девочка попала под колеса большегруза вечером 18 апреля.

В девятом часу вечера 51-летний водитель ехал за рулем большегруза "МАН" по Московской улице со стороны улицы Революции, в направлении Степана Разина. Он стал поворачивать на Степана Разина (направо, на перекрестке). В этот момент на проезжую часть выехала велосипедистка.

С места аварии девочку увезли в реанимацию.

Очевидцев данного происшествия просьба обращаться в ГИБДД по телефонам: 8(4862) 72-90-00 или 8 (4862) 72-90-47.

ИСТОЧНИК KP.RU

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