Волонтеры сохраняют память о победе

СЕГОДНЯ 15:37 2019-04-24T15:38:00+03:00

Волонтеры провели ряд опросов и выбрали в ряде регионов те памятники, которые особенно нуждаются в ремонте, уборке территории или небольшой реставрации

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День Победы – праздник, важный для любой семьи нашей страны. Ведь в каждой из них есть свои герои, чьими силами 9 мая стало радостной датой на календаре: те, кто воевал на фронтах Великой Отечественной, стоя у станка обеспечивал тыл, или сложил голову за мирное небо над головой своих внуков и правнуков.

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ИСТОЧНИК KP.RU