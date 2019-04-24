Волонтеры сохраняют память о победе
Волонтеры провели ряд опросов и выбрали в ряде регионов те памятники, которые особенно нуждаются в ремонте, уборке территории или небольшой реставрации
Волонтеры МТС вот уже несколько лет заботятся о Большеколчевском мемориале
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День Победы – праздник, важный для любой семьи нашей страны. Ведь в каждой из них есть свои герои, чьими силами 9 мая стало радостной датой на календаре: те, кто воевал на фронтах Великой Отечественной, стоя у станка обеспечивал тыл, или сложил голову за мирное небо над головой своих внуков и правнуков.
ИСТОЧНИК KP.RU