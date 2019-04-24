2019-04-24T14:43:37+03:00
Общество

В Орле проходит акция «Красная гвоздика»

Купив значок, орловцы помогут ветеранам
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото пресс-службы акцииФото пресс-службы акции
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В Орле стартовала Всероссийская акция «Красная гвоздика». Купив значок цветка, которые распространяет благотворительный фонд «Память поколений», орловцы помогут ветеранам.

Организаторы акции своим девизом видят сохранение воспоминаний о героях, которые есть в каждой семье, и помощь ветеранам в улучшении их качества жизни. Вырученные с продажи значков средства идут на оказание медицинской помощи ветеранам.

Значки в коробках с соответствующей символикой будут распространять волонтеры с 1 мая по 22 июня в скверах, парках и на самых многолюдных улицах. Пожертвовать деньги в пользу ветеранов все желающие смогут и во время шествия «Бессмертного полка».

В Орловской области за время существования акции удалось оказать помощь 216 ветеранам на сумму более 10 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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