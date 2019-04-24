В орловском баре двое мужчин учинили потасовку

СЕГОДНЯ 14:41 2019-04-24T14:41:28+03:00

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В баре на улице Васильевской в Заводском районе Орла двое мужчин учинили потасовку. Инцидент произошел около трех часов ночи 21 апреля.

За помощью к стражам порядка обратился администратор заведения. Оказалось, один из виновников драки, 34-летний орловец, нанес травмы своему 28-летнему оппоненту. Последствия конфликта предотвратили росгвардейцы.

- Пострадавшему была оказана доврачебная помощь. Задержанного передали сотрудникам полиции, - сообщили «КП» в пресс-службе Росгвардии по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU