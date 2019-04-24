СЕГОДНЯ 14:10 2019-04-24T14:10:24+03:00

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Ярмарка молодежных инициатив «Орел-2019» стартует сегодня, 24 апреля. Впервые это мероприятие решено было организовать в новом формате. Церемония открытия в театре Тургенева начнется с Гала-концерта фестиваля «Студенческая весна». Попутно с этим на двух этажах будет работать выставка лучших молодежных инициатив.

Во второй половине дня будут работать тематические площадки по основным направлениям государственной молодежной политики. Участников будут ждать интеллектуальная игра «Брейн-ринг» на тему здорового образа жизни и профилактики негативных явлений в молодежной среде, презентация лучших региональных практик в сфере реализации государственной молодежной политики и обсуждение вопросов совершенствования форм и методов работы с молодежью в муниципальных образованиях Орловской области.

Всего в мероприятиях Ярмарки будут участвовать более 700 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU