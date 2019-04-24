Молодым орловским артистам назначены губернаторские стипендии
Денежное подспорье будут получать 12 человек
.Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Орле молодым артистам театров назначены губернаторские стипендии. Получать их будут 12 человек.
- При принятии решения о назначении стипендии учитывались такие критерии, как занятость в репертуаре театров, наличие звания лауреата (дипломанта) конкурсов (фестивалей) в области театрального искусства; активная творческая деятельность, наличие положительных рецензий деятелей театрального искусства на результаты работы, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.
Стипендии будут ежемесячно выплачиваться в течение одного года, начиная с 1 мая.
ИСТОЧНИК KP.RU