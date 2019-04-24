2019-04-24T13:44:18+03:00
Происшествия

В Хотынецком районе сгорела пилорама

Обошлось без пострадавших
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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Накануне, во вторник 23 апреля, орловские огнеборцы тушили возгорание на пилораме. ЧП случилось в Хотынецком районе области.

Сообщение о возгорании поступило пожарным в 5.20 утра. Оказалось, пламя охватило цех в селе Льгов.

- В результате пожара сгорела и обрушилась кровля, здание выгорело изнутри на площади 200 квадратных метров, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Причина пожара и размер ущерба устанавливаются. К счастью, обошлось без пострадавших.

ИСТОЧНИК KP.RU

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