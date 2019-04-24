В Хотынецком районе сгорела пилорама
Обошлось без пострадавших
Фото: архив "КП"
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Накануне, во вторник 23 апреля, орловские огнеборцы тушили возгорание на пилораме. ЧП случилось в Хотынецком районе области.
Сообщение о возгорании поступило пожарным в 5.20 утра. Оказалось, пламя охватило цех в селе Льгов.
- В результате пожара сгорела и обрушилась кровля, здание выгорело изнутри на площади 200 квадратных метров, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
Причина пожара и размер ущерба устанавливаются. К счастью, обошлось без пострадавших.
ИСТОЧНИК KP.RU