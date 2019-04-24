2019-04-24T13:20:39+03:00
Общество

«Синий платочек»: в День Победы орловцы станцуют вальс под мелодию военных лет

Одноименная акция состоится 9 мая, организаторы приглашают всех желающих
Ольга СУПОНЕВА
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В День Победы орловцев приглашают присоединиться к акции «Синий платочек». 9 мая под одноименную песню в исполнении Клавдии Шульженко молодёжь, ветераны, военнослужащие и их семьи станцуют вальс. В это время участники и волонтеры программы будут раздавать и повязывать синие платочки всем гостям мероприятия.

Как отмечают организаторы, эта песня ассоциируется с военной эпохой и подвигом советского народа. А синий платок – своеобразный символ мирного голубого неба.

- Именно мы, деятельные, неравнодушные люди создаем фундамент для будущего поколения, для своих детей и внуков. Через эту акцию молодежь вовлекается в работу, лучше узнает историю своей страны, - рассказала «КП» Анна Данилова президент фонда «Русская земля», являющегося инициатором события.

По словам организаторов, акция набирает обороты, в прошлом году она приобрела статус международной.

КОГДА, ГДЕ?

9 мая, 17.00

колоннада у ГПКиО

ИСТОЧНИК KP.RU

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