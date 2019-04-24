В Мценске полицейские нашли «синтетику» у местной женщины

СЕГОДНЯ 13:09 2019-04-24T13:09:28+03:00

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В городе Мценске Орловской области местная дама попалась полицейским с синтетическим наркотиком. Теперь 35-летнюю женщину ждет ответственность по закону: возбуждено уголовное дело.

Выявили факт хранения запрещенного к обороту вещества стражи правопорядка при проведении оперативных мероприятий. Как показала экспертиза, около полграмма метилэфедрона или так называемую «скорость» хранила женщина.

- В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.228 УК РФ. Женщине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU