Орловец пострадал при пожаре на даче

СЕГОДНЯ 13:00 2019-04-24T13:01:01+03:00

ЧП произошло в садоводческом товариществе на Мезенке

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В Орле мужчина пострадал при пожаре на даче. ЧП случилось накануне ночью в садоводческом товариществе на Мезенке.

Спасателям поступил сигнал о пожаре около трех часов ночи – в Орловском районе полыхал дачный дом. Огнеборцы прибыли на место.

- Возле дома пожарными был обнаружен 56-летний мужчина. Бригадой скорой медицинской помощи он был доставлен в областную клиническую больницу, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Сама постройка выгорела изнутри на площади в 30 квадратов. Пристройка к ней полностью сгорела. Причины, по которым разбушевался огонь, устанавливают эксперты.

ИСТОЧНИК KP.RU