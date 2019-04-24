Орловец пострадал при пожаре на даче
ЧП произошло в садоводческом товариществе на Мезенке
.Фото: Ольга СУПОНЕВА
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В Орле мужчина пострадал при пожаре на даче. ЧП случилось накануне ночью в садоводческом товариществе на Мезенке.
Спасателям поступил сигнал о пожаре около трех часов ночи – в Орловском районе полыхал дачный дом. Огнеборцы прибыли на место.
- Возле дома пожарными был обнаружен 56-летний мужчина. Бригадой скорой медицинской помощи он был доставлен в областную клиническую больницу, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
Сама постройка выгорела изнутри на площади в 30 квадратов. Пристройка к ней полностью сгорела. Причины, по которым разбушевался огонь, устанавливают эксперты.
ИСТОЧНИК KP.RU