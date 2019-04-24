В Орле стартовал ремонт дорог в рамках национального проекта

СЕГОДНЯ 12:15 2019-04-24T12:16:38+03:00

Работа уже началась на Московской улице

Изменить размер текста: A A

В Орле стартовал ремонт улиц в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Четыре участка обновят в областной столице в его рамках в этом году.

С 19 апреля ремонт начался на Московской улице. Подрядчик АО «Дорстрой» взялся за работу, демонтрирован бортовой камень. По сообщению и.о. руководителя УКХ города Дмитрия Фролова, гранит отторцуют, отфрезеруют и вернут на место.

- Заменять бортовые камни бетоном не планируется, - пояснил главный коммунальщик города.

19 апреля состоялись последние торги, в ходе которых определился подрядчик на Кромское шоссе. Здесь проезжую часть в порядок приведет ООО «ДорСтройОбъединение». Сумма контракта свыше 52 миллионов рублей.

Ждет ремонт и дорожное полотно улиц Комсомольской (от Карачевского шоссе до 2-1 Посадской) и Северной.

«КП» следит за ходом ремонта.

ИСТОЧНИК KP.RU