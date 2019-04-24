2019-04-24T11:40:14+03:00
Происшествия

Трагедия в орловской глубинке: пожилые мужчина и женщина погибли в пожаре

Пламя разбушевалось в частном доме деревни Нагорная Залегощенского района
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Вечер вторника, 23 апреля, для деревни Нагорная Залегощенского района Орловщины обернулся трагическим ЧП. Частный дом охватил серьезный пожар. Спасти хозяев жилища не удалось.

В начале десятого вечера спасателям поступил сигнал: пламя охватило жилой дом. Пожарные прибыли на место. Жилище полыхало открытым пламенем. Когда огнеборцам удалось ликвидировать его, они вошли в дом. Около десяти вечера было обнаружено тело 73-летнего пенсионера, еще через полчаса нашли тело 59-летней женщины.

- В результате пожара жилой дом выгорел изнутри на площади 60 квадратных метров. Предполагаемая причина пожара – аварийный режим работ электропроводки, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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