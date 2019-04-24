СЕГОДНЯ 11:39 2019-04-24T11:39:40+03:00

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Две попутки не поделили дорогу «Калуга-Орел». Авария случилась во вторник вечером, 23 апреля. Водитель иномарки «Хендэ I40» следовал в направлении Орла и в районе 205 километра трассы столкнулся с «Волгой». Отечественный автомобиль ехал впереди в попутном направлении.

- Из больницы Семашко поступило сообщение о том, что к ним за медицинской помощью обратились водитель и пассажир «Хендэ». После осмотра телесных повреждений у них не обнаружено, - сообщили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 13 ДТП, в результате которых три человека получили травмы. Один погиб.

ИСТОЧНИК KP.RU