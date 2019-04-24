СЕГОДНЯ 10:45 2019-04-24T10:45:44+03:00

Со слов общественников, мамы с колясками и пожилые люди не могут самостоятельно сходить на парапет

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В Орле активисты вновь затронули вопрос оборудования спуска на набережную Орлика неподалеку от детского парка. С соответствующим предложением общественники обратились в городскую администрацию. Мамы с колясками и пожилые люди, со слов активистов, не могут самостоятельно сходить на парапет.

- Этот вопрос мы предлагали властям решить осенью 2016 года. Однако с того момента ничего не изменилось и спуск не оборудовали. Тогда мы снова обратились к властям с предложением сделать набережную доступной для маломобильных групп граждан, - пояснили проблему общественники.

Напомним, строительство набережных Оки и Орлика проводилось в 2016 году. В районе детского парка неподалеку от моста через реку Орлик спуск на набережную сделан не был. Набережная со стороны улицы Левый Берег реки Орлик и сейчас недоступна для маломобильных граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU