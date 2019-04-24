2019-04-24T10:15:29+03:00
Происшествия

87-летняя пенсионерка угодила под колеса авто в Орле

Пожилая женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской областиФото: УГИБДД УМВД России по Орловской области
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87-летняя пенсионерка угодила под колеса авто в Орле. ДТП произошло в минувший вторник вечером, 23 апреля, на улице 3-ей Курской.

Водитель на «Лада Калина» следовал со стороны улицы 5-е Августа в направлении Речного переулка. Наезд на женщину произошел в районе дома № 53. Пожилая орловчанка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

- В результате ДТП пешеход получила травмы и скорой помощью была доставлена в больницу Семашко. Сейчас госпитализирована, - сообщили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 13 ДТП, в результате которых три человека получили травмы. Один погиб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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