СЕГОДНЯ 10:13 2019-04-24T10:13:47+03:00

К 9 мая это место украсят высаженные на клумбы цветы и топиарный «орден»

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В Орле ко Дню Победы готовят сквер Танкистов. Уже выполненные работы в рамках традиционного объезда проинспектировал глава городской администрации Александр Муромский.

Озеленением сквера занимается МУП «Зеленстрой». На клумбах уже появились цветы, а к 7 мая место перед памятником украсит топиарная фигура «Орден». Кроме того, специалисты проводят здесь ревизию букв и надписей на памятниках.

Сити-менеджер поручил Дмитрию Фролову, ИО начальника УКХ Орла, обновить дорожную и пешеходную разметку, покрасить бордюры и ограждения в районе сквера Танкистов. Но, как подчеркнул Муромский, эти работы нужно выполнить только после того, как «Спецавтобаза» очистит прилотковую часть и вывезет смет.

ИСТОЧНИК KP.RU