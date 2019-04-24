В Орле ко Дню Победы готовят сквер Танкистов
В Орле ко Дню Победы готовят сквер Танкистов. Уже выполненные работы в рамках традиционного объезда проинспектировал глава городской администрации Александр Муромский.
Озеленением сквера занимается МУП «Зеленстрой». На клумбах уже появились цветы, а к 7 мая место перед памятником украсит топиарная фигура «Орден». Кроме того, специалисты проводят здесь ревизию букв и надписей на памятниках.
Сити-менеджер поручил Дмитрию Фролову, ИО начальника УКХ Орла, обновить дорожную и пешеходную разметку, покрасить бордюры и ограждения в районе сквера Танкистов. Но, как подчеркнул Муромский, эти работы нужно выполнить только после того, как «Спецавтобаза» очистит прилотковую часть и вывезет смет.
ИСТОЧНИК KP.RU