В Орле мотоциклист 'догнал' внедорожник
Водитель двухколесного транспорта получил травмы
Фото: отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области
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В Орле ещё официально не начался мотлсезон, а случаи дорожно-транспортных происшествий с участием двухколёсных уже имеют место быть. Так, накануне 23 апреля, мотоциклист 'догнал' внедорожник.
Авария случилась в Железнодорожном районе города.
Водитель ехал за рулём мотоцикла 'Сова' по Ливенской улице, со стороны 1-й Курской в направлении Молдавской. В районе дома 60 он протаранил идущий впереди 'Хендаи'. Как сообщили 'КП' в региональном УГИБДД, мотоциклист получил травмы. Медики оказали ему необходимую помощь и отпустили.
ИСТОЧНИК KP.RU