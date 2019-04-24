2019-04-24T10:02:18+03:00
Происшествия

В Орле мотоциклист 'догнал' внедорожник

Водитель двухколесного транспорта получил травмы
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской областиФото: отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области
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В Орле ещё официально не начался мотлсезон, а случаи дорожно-транспортных происшествий с участием двухколёсных уже имеют место быть. Так, накануне 23 апреля, мотоциклист 'догнал' внедорожник.

Авария случилась в Железнодорожном районе города.

Водитель ехал за рулём мотоцикла 'Сова' по Ливенской улице, со стороны 1-й Курской в направлении Молдавской. В районе дома 60 он протаранил идущий впереди 'Хендаи'. Как сообщили 'КП' в региональном УГИБДД, мотоциклист получил травмы. Медики оказали ему необходимую помощь и отпустили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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