Памятник пожарным и спасателям откроют в Орле
Мероприятие состоится 26 апреля
.Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Орле на этой неделе состоится открытие памятника пожарным. Мероприятие намечено на 26 апреля.
Как отметили в региональном МЧС, выбор на эту дату пал не случайно. В последнюю пятницу апреля отмечается День памяти сотрудников, погибших при исполнении служебного долга.
Расположился монумент рядом с пожарно-спасательной части №1, что на улице Полесской. В день открытия здесь соберутся не только представители чрезвычайного ведомства, но и первые лица региона, горожане. В этот же день состоится выставка пожарных ретро-автомобилей.
КОГДА, ГДЕ?
ул. Полесская, 59
26 апреля, 14.00
ИСТОЧНИК KP.RU