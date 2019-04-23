Памятник пожарным и спасателям откроют в Орле

23 Апр 17:12 2019-04-23T17:12:55+03:00

Изменить размер текста: A A

В Орле на этой неделе состоится открытие памятника пожарным. Мероприятие намечено на 26 апреля.

Как отметили в региональном МЧС, выбор на эту дату пал не случайно. В последнюю пятницу апреля отмечается День памяти сотрудников, погибших при исполнении служебного долга.

Расположился монумент рядом с пожарно-спасательной части №1, что на улице Полесской. В день открытия здесь соберутся не только представители чрезвычайного ведомства, но и первые лица региона, горожане. В этот же день состоится выставка пожарных ретро-автомобилей.

КОГДА, ГДЕ?

ул. Полесская, 59

26 апреля, 14.00

ИСТОЧНИК KP.RU