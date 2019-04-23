Почти полмиллиона рублей похитили мошенники у орловского пенсионера

СЕГОДНЯ 16:36 2019-04-23T16:57:22+03:00

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Мошенники облапошили пенсионера из Орла почти на полмиллиона рублей. 67-летний мужчина собственноручно перевел аферистам 470 тысяч со своего счета.

Дело было так. Пенсионер дал объявление о продаже мотоблока. В скором времени нашлись «покупатели». Они заверили орловца, что купят сельхозтехнику и попросили реквизиты карты. Обрадовавшись быстро нашедшимся клиентам мужчина согласился на сделку и стал ждать перевода. Через некоторое время снова зазвонил телефон. Расстроенный голос в трубке сообщил пенсионеру – мол, случайно перевели больше, 500 тысяч. Попросили деньги вернуть.

Сердобольный дедушка пошел в банк. Проверять, реально ли на его счет «упала» такая сумма, он не стал, а сразу перечислил незнакомцам 470 тысяч. Только после пенсионер все же решил проверить остаток по счету и все понял. Оставалось только идти в полицию.

- Сотрудниками следственного отдела ОП № 2 (по Заводскому району) УМВД России по г. Орлу возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия, направленные на раскрытие преступления, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Меж тем полицейские в который раз призывают орловцев к бдительности и настоятельно советуют не доверять незнакомцам и уж тем более не переводить им деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU