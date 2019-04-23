В Орловской области активизировались зараженные клещи

СЕГОДНЯ 15:54 2019-04-23T15:54:53+03:00

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В Орловской области в разгаре сезон активности клещей. Жителей региона предупреждают – насекомые могут быть заражены боррелиями.

По данным на 16 апреля, в медучреждения после укусов клещей обратилось больше 30 человек. По данным результатов лабораторных исследований клещей, снятых с людей, инфицированность боррелиями составила 15,2%. Из общего числа обратившихся 14 человек – дети.

- В предстоящем сезоне на территории Орловской области планируется провести акарицидные обработки на площади 310 га. Проведение обработок запланировано в скверах, парках, на стадионах, зонах отдыха, территориях детских оздоровительных и образовательных организаций, - рассказали «КП» в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Орловской области.

Так, уже от опасных кровососущих обработали Детский и Городской парки в областной столице, а также парки райцентров.

ИСТОЧНИК KP.RU