В Северном районе Орла пять подростков стоят на учете из-за употребления наркотиков

СЕГОДНЯ 15:27 2019-04-23T15:28:01+03:00

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На учете в комиссии по делам несовершеннолетних состоят 60 подростков, проживающих на территории Северного района Орла. Такая информация прозвучала в Орле на выездном заседании антинаркотической комиссии. По данным Галины Павловой, секретаря комиссии, пять человек находятся на контроле из-за употребления наркотиков. Но общее количество молодых жителей, стоящих на учете по этой причине, уменьшается.

Галина Павлова отметила, к совершению противоправных поступков подростков подталкивают взаимоотношения в семьях. Из 60 человек более половины воспитываются в неполных семьях или проживают с отчимами. Для своевременного реагирования на проблемы в таких семьях в Северном районе работает социальный патруль.

- В первом квартале 2019 года посещена 81 семья. В результате двое детей помещены в специализированный дом ребёнка на период лечения и реабилитации родителей от алкогольной зависимости, еще двое — в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Орла, - пояснила Галина Павлова.

ИСТОЧНИК KP.RU