2019-04-23T14:13:27+03:00
Спорт

«Пташки-Первоклашки»: 8-летняя орловчанка выиграла турнир по настольному теннису

Соревнования состоялись в Санкт-Петербурге накануне
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото с сайта "Орел-спорт"Фото с сайта "Орел-спорт"
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8-летняя орловчанка Алина Савостикова выиграла турнир по настольному теннису. Соревнования «Пташки-Первоклашки» состоялись в Санкт-Петербурге накануне.

- Заявки на участие в турнире приняли теннисисты из Москвы, Казани, Санкт - Петербурга, Калининграда, Нижнего Новгорода, Белгорода, Твери, - сообщает портал «Орел-спорт».

Алина Савостикова, воспитанница ДЮСШ № 6 провела на соревнованиях восемь поединков. Среди участников 2011 года рождения юная орловчанка завоевала золотую медаль.

ИСТОЧНИК KP.RU

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