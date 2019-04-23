В Орле молодые ученые продемонстрировали свои достижения на «Неделе науки»
«Неделя науки − 2019» подошла к концу в Орловском государственном университете имени Тургенева. На площадках вуза состоялось более двухсот научных мероприятий. Это и конференции, научные конкурсы и викторины, и круглые столы, семинары, форумы и мастер-классы, фестивали, выставки и психологические тренинги.
В рамках недели молодые ученые продемонстрировали свои научные достижения, разработки и успешные результаты. Например, на выставке представили устройство регистрации цифровых панорамных изображений, программный имитатор закабинного пространства с функциями моделирования изображений и сигналов информационно-измерительной аппаратуры вертолета, цифровые сервисы для улучшения качества жизни.
Еще одним экспонатом стал строительный робот, который может работать как с кирпичами, так и с материалами, напечатанными на строительном 3D принтере. По словам разработчиков, с помощью реального масштаба представленного прототипа можно будет построить трехметровую стену.
ИСТОЧНИК KP.RU