2019-04-23T13:43:06+03:00
Общество

В Орле молодые ученые продемонстрировали свои достижения на «Неделе науки»

На площадках орловского вуза состоялось более двухсот научных мероприятий
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото пресс-службы орловского облправительстваФото пресс-службы орловского облправительства
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«Неделя науки − 2019» подошла к концу в Орловском государственном университете имени Тургенева. На площадках вуза состоялось более двухсот научных мероприятий. Это и конференции, научные конкурсы и викторины, и круглые столы, семинары, форумы и мастер-классы, фестивали, выставки и психологические тренинги.

В рамках недели молодые ученые продемонстрировали свои научные достижения, разработки и успешные результаты. Например, на выставке представили устройство регистрации цифровых панорамных изображений, программный имитатор закабинного пространства с функциями моделирования изображений и сигналов информационно-измерительной аппаратуры вертолета, цифровые сервисы для улучшения качества жизни.

Еще одним экспонатом стал строительный робот, который может работать как с кирпичами, так и с материалами, напечатанными на строительном 3D принтере. По словам разработчиков, с помощью реального масштаба представленного прототипа можно будет построить трехметровую стену.

ИСТОЧНИК KP.RU

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