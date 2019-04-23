Юные орловские авторы выступят на литературном фестивале «Прочти!»

СЕГОДНЯ 13:13 2019-04-23T13:13:52+03:00

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В Орле юные авторы выступят на литературном фестивале «Прочти!». Конкурс для чтецов состоится 30 апреля. В форуме примут участие авторы из Орла, Орловской области и других регионов России.

- Цель мероприятия - выявление, поощрение и поддержка юных талантливых авторов, чтецов и актеров, обмен опытом между педагогами и коллективами различных школ из разных регионов, привлечение детей и молодежи в сферу искусства, туристов в Орел и Орловскую область, подтверждение статуса литературной столицы, повышение престижа Орловского региона, - сообщили «КП» в пресс-службе мэрии.

Конкурс пройдет в актовом зале Фундаментальной библиотеки ОГУ имени Тургенева по адресу: Каменская площадь, 1.

ИСТОЧНИК KP.RU