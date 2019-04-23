2019-04-23T11:19:37+03:00
Общество

Переход Орловщины на «цифру» идет в соответствии с графиком

О подготовке к новому вещанию отчитались главы районов области
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото пресс-службы облправительстваФото пресс-службы облправительства
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Переход Орловщины на «цифру» идет в соответствии с графиком. О подготовке к новому вещанию отчитались главы районов области 22 апреля на рабочем совещании в облправительстве.

По словам Александра Пилипенко, руководителя Департамента информационных технологий, в Орловской области идет мониторинг ситуации по переходу на цифровое ТВ. Рейды показывают, что количество и качество приставок достаточны для спроса населения. Широко проводится разъяснительная кампания с жителями. Специальное обучение проходят волонтеры для помощи населению по настройке оборудования.

В Орле, например, за последние три месяца количество поставляемого торговыми сетями города оборудования, возросло в 2,5 раза, спрос - в 1,3 раза. Магазины предлагают оборудование от 800 до 2500 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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