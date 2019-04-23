2019-04-23T11:17:46+03:00
Общество

Кладовую в многоквартирном доме Орла спасали от пожара огнеборцы

К счастью, в ЧП на улице Латышских стрелков обошлось без пострадавших
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото: Вячеслав КоваленкоФото: Вячеслав Коваленко
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Кладовую в многоквартирном доме в Орле спасали от пожара огнеборцы. Посмещение загорелось в понедельник вечером, 22 апреля, в девятиэтажке на улице Латышских стрелков.

- В результате пожара от термического воздействия пострадала деревянная конструкция кладовой на лестничной клетке между 6 и 7 этажами. Находившиеся в кладовой строительные отделочные материалы, получили термические повреждения, - - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Причина пожара и размер ущерба устанавливаются. К счастью, обошлось без пострадавших.

Всего за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 117 раз, из них – 107 выездов на ликвидацию возгораний, большая часть которых приходится на горение сухой травы и мусора и десять – на различные происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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