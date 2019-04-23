2019-04-23T11:13:50+03:00
Происшествия

В Орле прохожие помогли задержать грабителя

Мужчина увидел чужую сумку с инструментами и открыто ее похитил
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В Орле прохожие помогли задержать грабителяВ Орле прохожие помогли задержать грабителяФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В Орле прохожие помогли задержать грабителя. Неприятный случай произошел в одном из мебельных магазинов в Железнодорожном районе города.

Сборщик мебели готовил товар для погрузки и оставил сумку с инструментами в бытовом помещении. Мимо проходил мужчина и решил похитить сумку. Скрыться ему не удалось. Вместе со сборщиком мебели грабителя остановили прохожие.

О произошедшем орловцы сообщили в полицию. Стражи порядка задержали мужчину и опросили свидетелей.

- Подозреваемым оказался 35-летний местный житель, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение преступлений. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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