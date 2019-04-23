В Орле прохожие помогли задержать грабителя
В Орле прохожие помогли задержать грабителя. Неприятный случай произошел в одном из мебельных магазинов в Железнодорожном районе города.
Сборщик мебели готовил товар для погрузки и оставил сумку с инструментами в бытовом помещении. Мимо проходил мужчина и решил похитить сумку. Скрыться ему не удалось. Вместе со сборщиком мебели грабителя остановили прохожие.
О произошедшем орловцы сообщили в полицию. Стражи порядка задержали мужчину и опросили свидетелей.
- Подозреваемым оказался 35-летний местный житель, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение преступлений. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU