СЕГОДНЯ 11:00 2019-04-23T11:01:51+03:00

В Орле раскрываемость наркопреступлений увеличилась почти на 66 % Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

Всего за минувший год сотрудники полиции изъяли более семи килограммов наркотиков

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В Орле прошло выездное заседание антинаркотической комиссии. Обстановку с наркопреступлениями в городе обсудили чиновники на минувшей неделе.

По информации Владимира Журавлева, начальника управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Орловской области, количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, выросло на 10,9 %.

Всего за минувший год сотрудники управления изъяли 7,3 килограммов наркотиков. Их рыночная стоимость составляет порядка 15 миллионов рублей.

23 преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, по словам Владимира Журавлева, удалось выявить благодаря Общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью». На «телефон доверия» звонили 47 раз. В результате рейдов по 23 звонкам удалось изъять 146 граммов растительных и синтетических наркотиков.

Как сообщил Максим Садочков, оперуполномоченный Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Орловской области, в Орле в 4 раза увеличилось количество несовершеннолетних сбытчиков.

ИСТОЧНИК KP.RU