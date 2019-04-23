2019-04-23T10:58:03+03:00
Общество

Орловские активисты призвали чиновников завершить ямочный ремонт дорог

По словам общественников, часть ям залатали, но небольшие выбоины остались
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Орловские активисты призвали чиновников завершить ямочный ремонт дорогОрловские активисты призвали чиновников завершить ямочный ремонт дорогФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Орловские активисты призвали чиновников завершить ямочный ремонт после проведенного мониторинга дорог, отмеченных на «Карте убитых дорог». Обращение с предложением общественники направили в администрацию Орла.

- Много вопросов было по улице Комсомольской. Сейчас основная масса выбоин на этой дороге ликвидирована. Особенно много ям на этой улице было в конце зимы, когда на отдельных участках асфальтовое покрытие практически полностью разрушилось, - подчеркнули активисты.

За мониторинг активисты проверили результат ямочного ремонта в переулке Маслозаводском. По этому участку всегда идет активный поток транспорта. Сегодня самые крупные ямы там заделаны. Состояние асфальтового покрытия осмотрели и на Болховском шоссе. Сейчас ям стало меньше, но небольшие выбоины остались. Пободную ситуацию можно наблюдать на улицах Автовокзальной, Октябрьской, 60 лет Октября и Московской.

- К ямочному ремонту в Орле приступили, но все же дорожная ситуация по-прежнему остается неудовлетворительной. На данный момент не проводился ямочный ремонт на Красном мосту. Поэтому властям Орла необходимо принять меры и ликвидировать здесь ямы, так как через Красный мост идет один из самых активных транспортных потоков в Орле, - добавили общественники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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