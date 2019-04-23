Под Орлом дважды за сутки спасатели обезвреживали военные снаряды
Под Орлом дважды за минувшие сутки спасатели обезвреживали военные снаряды. В день 22 апреля сотрудники МЧС уничтожили больше трех мин.
Первый раз утром сотрудники группы спецработ областной поисково-спасательной службы выезжали в поселок Фроловский Знаменского района. Там спасатели изъяли и уничтожили три противотанковые мины.Ближе к вечеру, как сообщили в ГУ МЧС Росии по Орловской области, в деревне Лунево взрывники обезвредили один снаряд калибра 76 миллиметров, в деревне Новодмитровка – одну минометную мину калибра 82 миллиметра.
Всего за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 117 раз, из них – 107 выездов на ликвидацию возгораний, большая часть которых приходится на горение сухой травы и мусора и десять – на различные происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU
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