На дорогах Урицкого района Орловской области сотрудники ГИБДД нашли недостатки
Состояние автодорог Урицкого района Орловской области проконтролировали сотрудники ГИБДД. Недостатки инспекторы нашли по маршруту «Нарышкино – Большое Сотниково – Болотовские Дворы».
Так, на покрытии проезжей части есть дефекты в виде выбоин, просадок, проломов, колей. Это не соответствует требованиям ГОСТа. Кроме того, в деревнях Щелкуново и Большое Сотниково нет тротуаров и стационарного электрического освещения.
- По факту недостатков было возбуждено административное дело. После проверки будет дана оценка действиям организации, отвечающей за содержание автомобильной дороги «Нарышкино – Большое Сотниково – Болотовские Дворы», - сообщили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU