2019-04-23T09:59:57+03:00
Общество

На дорогах Урицкого района Орловской области сотрудники ГИБДД нашли недостатки

На покрытии проезжей части есть выбоины, просадки и проломы
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской областиФото: УГИБДД УМВД России по Орловской области
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Состояние автодорог Урицкого района Орловской области проконтролировали сотрудники ГИБДД. Недостатки инспекторы нашли по маршруту «Нарышкино – Большое Сотниково – Болотовские Дворы».

Так, на покрытии проезжей части есть дефекты в виде выбоин, просадок, проломов, колей. Это не соответствует требованиям ГОСТа. Кроме того, в деревнях Щелкуново и Большое Сотниково нет тротуаров и стационарного электрического освещения.

- По факту недостатков было возбуждено административное дело. После проверки будет дана оценка действиям организации, отвечающей за содержание автомобильной дороги «Нарышкино – Большое Сотниково – Болотовские Дворы», - сообщили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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