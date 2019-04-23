2019-04-23T09:58:47+03:00
Происшествия

Два домика сгорели в орловском дачном поселке

Два пожара в один день произошли в СНТ «Дормашевец»
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

Накануне, 22 апреля, орловские спасатели два раза выезжали в однии те же дачи. Тушили охваченные пламенем домики.

Два пожара в один день произошли в СНТ «Дормашевец». Первый раз очевидцы позвонили в пожарную службу утром, около 11. Как оказалось, полыхал бесхозный дачный дом. В итоге он выгорел на площади в 20 квадратных метров. Второе сообщение поступило уже в половине четвертого.

- В 15.34 вновь поступило сообщение о возгорании бесхозного дачного дома в СНТ «Дормашевец» города Орла. В результате пожара дом выгорел на площади 32 квадратных метра, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Причину пожаров предстоит установить экспертом. К счастью, обошлось без пострадавших.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ЧП в Орле и области»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Почти полмиллиона рублей похитили мошенники у орловского пенсионера
В 2019-м орловцы закружат Троицкие хороводы на новой площадке
В Орловской области активизировались зараженные клещи
В Северном районе Орла пять подростков стоят на учете из-за употребления наркотиков
Праздник «Юного пешехода» справили в Орле школьники
«Пташки-Первоклашки»: 8-летняя орловчанка выиграла турнир по настольному теннису
В Орле молодые ученые продемонстрировали свои достижения на «Неделе науки»
Юные орловские авторы выступят на литературном фестивале «Прочти!»
На орловской трассе пожилая женщина погибла в пьяном ДТП
Орловчанки одержали победу в Первенстве России по мини-футболу
Мэр Орла отчитался о том, сколько заработал в 2018-м
Переход Орловщины на «цифру» идет в соответствии с графиком
Кладовую в многоквартирном доме Орла спасали от пожара огнеборцы
В Орле прохожие помогли задержать грабителя
В Орле раскрываемость наркопреступлений увеличилась почти на 66 %
Орловские активисты призвали чиновников завершить ямочный ремонт дорог
На Орловщине полыхала иномарка «Шкода»
В Орле отопительный период для многоквартирных домов закончится 24 апреля
Под Орлом дважды за сутки спасатели обезвреживали военные снаряды