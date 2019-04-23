Два домика сгорели в орловском дачном поселке

СЕГОДНЯ 09:57 2019-04-23T09:58:47+03:00

Два пожара в один день произошли в СНТ «Дормашевец»

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Накануне, 22 апреля, орловские спасатели два раза выезжали в однии те же дачи. Тушили охваченные пламенем домики.

Два пожара в один день произошли в СНТ «Дормашевец». Первый раз очевидцы позвонили в пожарную службу утром, около 11. Как оказалось, полыхал бесхозный дачный дом. В итоге он выгорел на площади в 20 квадратных метров. Второе сообщение поступило уже в половине четвертого.

- В 15.34 вновь поступило сообщение о возгорании бесхозного дачного дома в СНТ «Дормашевец» города Орла. В результате пожара дом выгорел на площади 32 квадратных метра, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Причину пожаров предстоит установить экспертом. К счастью, обошлось без пострадавших.

ИСТОЧНИК KP.RU