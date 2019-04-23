Орловчанка отсудила компенсацию за навязанный ей исправный счетчик

СЕГОДНЯ 09:49 2019-04-23T09:49:49+03:00

Недобросовестная компания не только вернет пенсионерке деньги за прибор и возместит моральный ущерб, но и заплатит штраф

Изменить размер текста: A A

В Орле пенсионерка отсудила деньги за навязанный ей счетчик. Заменить ее исправный прибор учета на новый женщину принудили сотрудники компании, зарабатывающей на таких «услугах».

История произошла прошлым летом. В дверь к пожилой орловчанке постучались. Повод – поверка счетчика электроэнергии. Пенсионерка впустила визитеров в свое жилье и вердикт оказался таков: у старого счетчика истёк межповерочный интервал. Орловчанка согласилась на замену счётчика, услуга обошлась ей почти в 4 тысячи рублей.

Позже хозяйка жилища просмотрела квитанции и поняла, что срок поверки еще не подошел и заменила она исправный прибор. Тогда женщина попросила организацию, оказавшую медвежью услугу, вернуть деньги. Там отказали. Дело дошло до суда и правосудие оказалось на стороне пенсионерки.

- Мировой суд постановил расторгнуть договор, так как закон не допускает понуждения к заключению договора, а сделка, совершенная под влиянием заблуждения, может быть признана судом недействительной по иску стороны, действовавшей под влиянием заблуждения. Суд также обязал компанию вернуть потребительнице за товар 3800 рублей, компенсировать ей моральный ущерб в размере 2000 рублей и выплатить штраф в размере 2900 рублей, - рассказали о финале этой истории «Комсомолке» в пресс-службе Орловского Энергосбыта.

ИСТОЧНИК KP.RU