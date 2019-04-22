Смертельное ДТП на орловской трассе: погиб водитель легковушки

22 Апр 22:04 2019-04-22T22:05:00+03:00

Фото с места ДТП: пресс-служба УМВД России по Орловской области

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Сегодня вечером, 22 апреля, на орловской трассе произошло ДТП с трагическими последствиями. Столкнулась отечественная легковушка «ВАЗ» и грузовик «УАЗ». Водитель первого авто скончался на месте аварии.

Все случилось на автодороге «Новосиль –Корсаково-Орлик», в начале седьмого.

- Произошло столкновение транспортного средства «УАЗ», двигавшегося со стороны города Новосиль и осуществлявшего поворот налево на автодорогу «Болхов – Мценск –Новосиль» и транспортного средства «ВАЗ», двигавшегося в сторону Новосиля, - описали «Комсомолке» ситуацию в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Фото с места ДТП: пресс-служба УМВД России по Орловской области

Удар был такой силы, что «Десятку» смяло как консервную банку. Шансов выжить у водителя не было, он скончался на месте ДТП. Водитель грузовика покалечился.

На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД и спасатели. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU