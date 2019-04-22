Международный фестиваль православной культуры и народного искусства пройдет на Орловщине
В Орловской области в первой половине мая пройдет международный фестиваль православной культуры и народного искусства «Традиции Святой Руси». Развернется масштабное событие на территории Духовно-православного центра в поселке Вятский Посад.
В программе фестиваля – работа подворий мастеров, которые представят изделия народных художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства, выставки, национальные угощения, выступление музыкальных и хореографических коллективов из России, Белоруссии, Украины, Греции, Сербии и Молдовы, конференции, богослужения.
Отметим, что фестиваль состоится уже во второй раз. Он пройдет по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, его духовника схиархимандрита Илия (Ноздрина), а также Высокопреосвященнейшего архиепископа Орловского и Болховского Тихона.
КОГДА, ГДЕ?
10-12 мая,
Орловская обл., п. Вятский Посад, ул. Южная 1а
ИСТОЧНИК KP.RU
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