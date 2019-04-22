В Орле дольщики устроили пикет у стен обладминистрации
Сегодня, 22 апреля, в Орле дольщики вышли с плакатами к стенам областной администрации. Люди, вложившие свои деньги в долгострой на Родзевича-Белевича, призывают власть имущих помочь им и решить проблему затянувшегося строительства.
«Требуем от губернатора коммуниста Клычкова конкретной помощи для завершения строительства нашего дома. Дольщики д.5 ул. Родзевича-Белевича» - гласят плакаты, с которыми пришли орловцы.
Фото: vk.com/stroyka57Фото: соцсети
Отметим, что строительство указанного дома началось в 2016 году. По плану, в новые квадратные метры жильцы должны были въехать в конце 2018-го. Однако стройку заморозили.
«КП» следит за развитием ситуации.
ИСТОЧНИК KP.RU