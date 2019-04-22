В Орле дольщики устроили пикет у стен обладминистрации

СЕГОДНЯ 16:09 2019-04-22T16:10:41+03:00

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Сегодня, 22 апреля, в Орле дольщики вышли с плакатами к стенам областной администрации. Люди, вложившие свои деньги в долгострой на Родзевича-Белевича, призывают власть имущих помочь им и решить проблему затянувшегося строительства.

«Требуем от губернатора коммуниста Клычкова конкретной помощи для завершения строительства нашего дома. Дольщики д.5 ул. Родзевича-Белевича» - гласят плакаты, с которыми пришли орловцы.

Отметим, что строительство указанного дома началось в 2016 году. По плану, в новые квадратные метры жильцы должны были въехать в конце 2018-го. Однако стройку заморозили.

«КП» следит за развитием ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU