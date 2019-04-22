2019-04-22T15:35:25+03:00
Общество

«Дорога Победы»: орловцев приглашают в 45-километровый велопробег

Он состоится в преддверии 9 мая и пройдет по местам, связанным с событиями Великой Отечественной войны
Ольга СУПОНЕВА
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В Орловской области любителей покрутить педали приглашают в 45-километровый велопробег «Дорога Победы». Состоится молодежная патриотическая акция уже в третий раз и пройдет по памятным местам Орловщины, связанными с временами Великой Отечественной войны.

- Наш Велопробег посвящен 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Не забывайте, друзья, что мы не просто собираемся на велопрогулку, а едем почтить память тех, кто пожертвовал собой ради нашей жизни. Маршрут велопробега предполагает посещение пяти военно-мемориальных объектов, каждый из которых является братской могилой советских воинов, - говорят организаторы в официальной группе мероприятия в «Вконтакте».

Маршрут пробега

Маршрут пробега

Маршрут следующий: старт из села Становой Колодезь 4 мая в 11.00. Далее село Калинино – село Путимец – село Лаврово – деревня Малая Фоминка – поселок Вятский Посад.

Организаторы отмечают, что участниками пробега могут стать совершеннолетние орловцы. Для этого нужно подать заявку, форму которой можно найти в группе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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