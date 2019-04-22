СЕГОДНЯ 15:17 2019-04-22T15:18:10+03:00

Скверы и парки в Орле обработают от клещей Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

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Скверы и парки в Орле обработают от клещей. Акарицидные мероприятия проведут до конца мая. Такую информацию обнародовал отдел по природопользованию управления городского хозяйства и транспорта администрации Орла.

До 17 мая специально обученные люди обработают сквер имени пионерской организации «Орлята», парки Ботаника и Разградский. Безопасными от клещей до 24 мая станут скверы Тургенева, «Стрелка», Историко-литературный квартал, сквер Комсомольцев и сквер у главного корпуса ОГУ, бульвар Молодежи. До 31 мая акарицидные мероприятия пройдут в сквере Гуртьева, на Дворянском гнезде, на территории возле библиотеки Бунина, в Семинарском парке, в сквере Орловских партизан, в Медведевском и Щекотихинском лесах.

- Соответствующий муниципальный контракт заключается сегодня с Управлением коммунальным хозяйством города Орла. На период обработки рекомендуется исключить посещение указанных территорий, - пояснили «КП» в пресс-службе мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU