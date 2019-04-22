Митрополит Тихон встретился с главным полицейским Орловщины
В Орле состоялась встреча Митрополита Тихона и главного полицейского региона Юрия Савенкова. Главной темой для обсуждения стало взаимодействие правоохранителей и церкви, а также охрана общественного порядка во время проведения религиозных мероприятий.
Встреча прошла накануне праздника Пасхи.
- Глава Митрополии интересовался, каким образом происходит обеспечение безопасности граждан при проведении религиозных праздников и обратился с просьбой уделить особое внимание данному вопросу, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
В завершение встречи начальник УМВД области преподнес Митрополиту книгу об истории орловской полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU