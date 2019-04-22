Митрополит Тихон встретился с главным полицейским Орловщины

СЕГОДНЯ 14:53 2019-04-22T14:53:09+03:00

Они побеседовали о взаимодействии правоохранителей и церкви, а также об охране порядка во время религиозных праздников

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В Орле состоялась встреча Митрополита Тихона и главного полицейского региона Юрия Савенкова. Главной темой для обсуждения стало взаимодействие правоохранителей и церкви, а также охрана общественного порядка во время проведения религиозных мероприятий.

Встреча прошла накануне праздника Пасхи.

- Глава Митрополии интересовался, каким образом происходит обеспечение безопасности граждан при проведении религиозных праздников и обратился с просьбой уделить особое внимание данному вопросу, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

В завершение встречи начальник УМВД области преподнес Митрополиту книгу об истории орловской полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU