2019-04-22T13:24:18+03:00
Общество

Юные орловцы смастерят поделки для конкурса «Полицейский Дядя Степа»

В этом году он приурочен к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Юные орловцы смастерят поделки для конкурса «Полицейский Дядя Степа»Юные орловцы смастерят поделки для конкурса «Полицейский Дядя Степа»Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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На Орловщине стартовал отборочный этап ежегодного Всероссийского конкурса детского творчества «Полицейский Дядя Степа».В этом году он приурочен к празднованию в 2020 году 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

- К участию в творческом состязании приглашаются юные орловцы в возрасте от 6 до 14 лет. Ребятам предлагается создать тематические поделки, посвященные важной дате. Лучшая работа представит нашу область на федеральном этапе конкурса, который пройдет в формате онлайн-голосования, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Работы можно предоставить в пресс-службу регионального УМВД до 7 мая по адресу: улица Тургенева, 15. Победителей поощрят дипломами и благодарностями за участие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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