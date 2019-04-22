Юные орловцы смастерят поделки для конкурса «Полицейский Дядя Степа»
На Орловщине стартовал отборочный этап ежегодного Всероссийского конкурса детского творчества «Полицейский Дядя Степа».В этом году он приурочен к празднованию в 2020 году 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
- К участию в творческом состязании приглашаются юные орловцы в возрасте от 6 до 14 лет. Ребятам предлагается создать тематические поделки, посвященные важной дате. Лучшая работа представит нашу область на федеральном этапе конкурса, который пройдет в формате онлайн-голосования, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
Работы можно предоставить в пресс-службу регионального УМВД до 7 мая по адресу: улица Тургенева, 15. Победителей поощрят дипломами и благодарностями за участие.
ИСТОЧНИК KP.RU