Несколько дачных домиков обчистил 47-летний орловец

СЕГОДНЯ 12:59 2019-04-22T12:59:29+03:00

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Полицейские разыскали подозреваемого в краже электроинструментов и бытовой техники из нескольких дачных домиков под Орлом. Им оказался 47-летний мужчина, житель одной из местных деревень. Похищенное имущество орловец спрятал с своем собственном жилище. Часть украденного полицейские также обнаружили и изъяли у людей, которым он успел его продать.

Ранее судимый мужчина своей причастности к преступлениям отрицать не стал. Все кражи он совершал ночью, взламывая оконные проемы и проникая внутрь. Общая сумма ущерба составила более 100 тысяч рублей.

- По фактам краж были возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ. Сейчас орловец заключен под стражу. Ведется следствие, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU